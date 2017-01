344

0



Usain Bolt e Paul Pogba aceleraram juntos rumo a 2017

Usain Bolt, o homem mais rápido do Mundo, cruzou-se com Paul Pogba, durante as celebrações da chegada do novo ano. O vídeo foi divulgado pelo jamaicano, que, à semelhança do médio do Manchester United, parece bastante animado com o jogo de mãos. Eles que utilizam os pés e as pernas - para correr e marcar golos.