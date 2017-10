0

0



Usain Bolt tomou notas após ver este golo

Terens Puhiri correu para a fama num vídeo que se tornou popular nas redes sociais. Durante um jogo do campeonato indonésio, com o Borneo FC a golear o Mitra Kular por 4-0, a velocidade incrível que o jovem, de 21 anos, imprime no contra-ataque que dá o 3-0 é algo digno de um sprinter.