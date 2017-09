0

V. Guimarães celebra 95 anos

O presidente do V. Guimarães, Júlio Mendes, acompanhado do sócio n.º 2, Joaquim Cardoso, assinalaram esta sexta-feira os 95 anos do clube, com o tradicional hastear da bandeira junto ao Estádio Afonso Henriques. [Fotos: Simão Freitas]