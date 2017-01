0

V. Setúbal ainda agora rumou ao Algarve mas já 'ganhou' a taça...

... pelo menos no que ao apoio dos adeptos diz respeito! A comitiva sadina partiu na manhã desta terça-feira do Bonfim rumo ao Algarve onde, amanhã irá disputar a meia-final da Taça CTT frente ao Sp. Braga (20H45) e contou com cânticos animados dos adeptos na hora da despedida [Vídeo: Facebook Vitória Futebol Clube]