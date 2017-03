0

Valdés estragou festa a Mourinho duas vezes... na mesma jogada

Primeiro Marcus Rashford e depois Antonio Valencia viram Víctor Valdés negar-lhes o golo numa sequência de grandes defesas que impediram o Manchester United e se adiantar no marcador logo aos 23 minutos da partida diante do Middlesbrough. O espanhol tem razão extra para estar motivado, pois passou pelo clube de Old Trafford sem ter conseguido convencer Louis van Gaal, antecessor de José Mourinho no cargo de treinador.