Veja a arrancada para o golo do ex-Benfica Urreta

As esperanças que foram depositadas em Urretaviscaya quando chegou a Portugal foram maiores do que o rendimento do internacional uruguaio. Porém, o jogador que passou pelo Benfica, V. Guimarães e Paços de Ferreira foi tendo alguns laivos de brilhantismo. Agora no Pachuca do México, o extremo voltou a mostrar as qualidades que fizeram os encarnados terem-no ido buscar ao River Plate Montevideu.