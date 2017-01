0

Veja a festa que os jogadores do Wycombe fizeram ao saberem que iriam defrontar o Tottenham

Aparentemente, o vídeo não faz sentido. Mas, a realidade é que os futebolistas do Wycombe, do quarto escalão do futebol inglês, celebraram de forma entusiástica o facto do sorteio da segunda eliminatória da Taça de Inglaterra lhes ter dado a possibilidade de defrontarem um dos 'gigantes' do futebol britânico. Nem mais nem menos do que o Tottenham Hotspurs, atual 3.º classificado da Premier League. O futebol, de facto, tem reações muito difíceis de explicar.