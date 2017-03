216

Veja a reação de Jovane depois do grande golo ao Leixões

Jovane entrou aos 79 minutos no jogo entre Leixões e Sporting B e precisou de apenas cinco minutos para marcar o golo da vitória verde e branca (84'), depois de ver Bruno Lamas empatar dois minutos após a sua entrada. O jovem avançado cabo-verdiano, de 18 anos, apontou o livre de forma irrepreensível e, na altura de celebrar, tirou a camisola e atirou-a na direção do banco leonino, chegando mesmo a mandar calar Francisco Barão, treinador adjunto de Luís Martins. No final, com os ânimos mais serenos, Jovane acabou por ver o cartão amarelo por ter tirado a camisola e o jogo terminou pouco depois com o triunfo verde e branco. [Imagens: bolanaarea.pt]