Veja como André Silva... 'humilhou' Icardi!

André Silva fez uma real 'proeza' esta tarde. O jogador do FC Porto viajou até Londres para participar num evento desportivo da Nike que junta os maiores finalizadores da Europa num concurso de golos. Ora André Silva não foi de modas e 'humilhou' nada mais, nada menos que o argentino Icardi, com uma pontuação esmagadora. Não pode mesmo perder o 'brilharete' do português...