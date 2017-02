0

Veja como Quaresma, Talisca e companhia foram recebidos pelos adeptos do Besiktas

Um ambiente de verdadeira loucura aguardava os jogadores do Besiktas no regesso do encontro frente ao rival Galatasaray, que terminou com uma vitória da equipa de Ricardo Quaresma, devido a um golo solitário de Talisca. A noite foi de alegria na cidade de Istambul. Pelo menos para aqueles que apoiam o Besiktas.