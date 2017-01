13

0



Veja o anúncio que a Adidas ignorou e que agora se tornou viral

Eugene Merher, um estudante da Filmakademie Baden-Württemberg, é por estes dias um dos homens de mais sucesso nas redes sociais, nomeadamente no YouTube, tudo por causa de um vídeo que a Adidas... ignorou. A história conta-se de forma simples. No âmbito do seu plano académico, Merher produziu uma curta metragem na qual narra a história de um alemão que foi maratonista em criança, tendo como base umas sapatilhas da marca alemã. O vídeo causou tão boa impressão, que a própria escola decidiu entrar em contacto com a Adidas, marca que acabou por não dar qualquer resposta. Ora, vai daí, Eugene Merher decidiu recorrer ao YouTube, carregou o vídeo e este está já perto das 10 milhões de visualizações, sendo de momento o nono na tabela dos vídeos do momento naquela plataforma.