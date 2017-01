2538

Veja o hat-trick perfeito de Nélson Oliveira

Nélson Oliveira está em grande ao serviço do Norwich, clube que representa por empréstimo do Benfica. Na partida de segunda-feira diante do Derby County, o avançado de 25 anos fez um hat-trick perfeito: marcou de pé esquerdo, de cabeça e de pé direito. Veja e escolha o seu golo preferido!