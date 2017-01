0

Veja os primeiros momentos de Hermes no Benfica

Hermes foi apresentado oficialmente no Benfica esta quarta-feira e já trabalhou com o resto da equipa esta quinta-feira. O lateral brasileiro chegou bem cedo ao Campus do Seixal para se treinar pela primeira vez sob as ordens de Rui Vitória e o Benfica partilhou as imagens da sua chegada ao campo de treinos através do Instagram.