Veja só quem é que se 'passou' com o triunfo de Latvala na Suécia

O Rali da Suécia, segunda prova do WRC, terminou com Jari-Matti Latvala na frente da classificação, a assegurar o primeiro triunfo para a Toyota GAZOO Racing WRC, o que deixou alguém muito especial em extâse. A equipa que ostenta o 'selo' de fábrica do construtor japonês em 2017 é de Tommi Mäkkinen, que somou quatro títulos de campeão do Mundo (1996, 1997, 1998 e 1999) quando os tempos eram outros no WRC. Conhecido pela perícia e frieza com que pilotava, o finlândês 'passou-se' quando o compatriota Latvala, que lidera agora o Mundial de Pilotos, subiu ao pódio.