Vencedor do Prémio Puskas andou à procura do discurso quando subiu ao palco

Mohd Faiz Subri conquistou o Prémio Puskas 2016, que distingue o melhor golo do ano. Talvez por não esperar a vitória, quando subiu ao palco para receber o galardão o jogador malaio ainda demorou algum tempo à procura do discurso... que estava no seu telemóvel.