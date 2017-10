Vencer um troféu e receber a taça à luz de um... telemóvel

Aqui no Record Online já temos uma espécie de rubrica chamada "as coisas que só acontecem no futebol sul-americano" e, depois de uma pequena pausa, estamos de volta. O vídeo que trazemos chega-nos do campeoanto de juniores tocantinense, conquistado este fim de semana pelo Capital, graças a uma vitória sobre o Interporto. Ora, se no jogo tudo correu bem, no momento de entregar a taça, e como já era de noite, faltou algo muito importante: a luz elétrica. E por que não havia luz elétrica? Porque os cabos de eletricidade tinham sido... roubados!