Venha dar uma voltinha no novo Audi de Ronaldo

A Audi entregou os carros ao plantel do Real Madrid na quinta-feira, com Cristiano Ronaldo a escolher o modelos mais potente e exclusivo da marca alemã, a par de Keylor Navas. O Audi RS 7 performance 4.0 TFSI quattro tiptronic, que no caso do internacionao português é da cor negro pantera, custa mais de 150 mil euros, tem 605 cavalos de potência e vai dos 0 aos 100 km/h em 3,35. Este vídeo da Auditography ajuda a perceber um pouco como é a nova máquina de Ronaldo.