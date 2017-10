0

Vergonha foi coisa que Layla Anna-Lee não teve na gala FIFA

Layla Anna-Lee é uma das mais requisitadas apresentadoras de eventos desportivos que ficou ainda mais popular quando 'roubou' todas as atenções na entrega dos prémios The Best da FIFA, em Londres, na segunda-feira. Além da gala desta semana, Layla também já esteve em destaque na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres já entrevistou várias personalidades do mundo do desporto como José Mourinho, Messi, Kaká ou Ibrahimovic.