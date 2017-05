757

'Vermelhão' foi engolido por centenas de adeptos

Na chegada à unidade hoteleira onde ficará hospedada, a equipa do Benfica foi recebida em euforia por centenas de adeptos. Os recém-coroados tetracampeões viram o autocarro ser engolido pelos benfiquistas, na véspera do encontro com o Boavista no Bessa. [Fotos: Ricardo Jr.]