Verstappen 'estava' no pódio até que... apareceu Räikkönen

Depois de uma brilhante recuperação, Max Verstappen conseguiu cortar a linha de meta no Grande Prémio das Américas no terceiro posto, mas a sua presença no pódio durou apenas até... à sala dos pilotos. Ali, quando se preparava para subir ao palanque, o holandês viu a presença 'estranha' de Kimi Räikkönen e rapidamente terá desconfiado... Tinha acabado de perder o lugar por uma penalização de cinco segundos. A sua reação... diz tudo.