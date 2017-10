Verstappen perdoado: será que a FIA está a ajudar a criar um 'monstro'?

Menos de uma semana após perder o terceiro lugar no GP dos Estados Unidos (Austin) por ter ultrapassado Kimi Räikkönen (Ferrari) fora dos limites da pista, Max Verstappen volta a ser protagonista de nova polémica, mas desta feita os comissários da FIA perdoaram o que seria nova legítima aplicação restrita dos regulamentos, traduzida em punição, quando o holandês 'estragou' deliberadamente a volta lançada a Valtteri Bottas (Mercedes), um adversário que o podia perfeitamente desalojar do lugar que alcançara na qualificação do GP do México, à semelhança do que fez Sebastian Vettel. Depois de quase ter provocado um acidente, Verstappen foi para a conferência de imprensa negar na cara de todos que tenha agido de forma deliberada. E fez isso de sorriso nos lábios. A decisão dos comissários só veio alimentar (ainda mais) o ego a um piloto com comportamento de miúdo mimado, que reagiu da forma como se sabe ao castigo aplicado nos Estados Unidos.