Vettel envolvido no acidente mais bizarro e ridículo da temporada

Depois de recuperar do 19.º lugar da grelha de partida e terminar o GP da Malásia no 4.º lugar, Sebastian Vettel sofreu este bizarro acidente que 'partilhou' com Lance Stroll (Williams) e que pode provocar novo dissabor à Ferrari por via de uma possível substituição de caixa de velocidade, a qual ditará nova penalização (cinco lugares), agora válida para a próxima roinda do Mundial de Fórmula 1 (GP do Japão).