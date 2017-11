Vice-presidente, Jardel e Svilar na festa de aniversário dos Diabos Vermelhos na Luz

Os Diabos Vermelhos, claque do Benfica - que os encarnados dizem ser um grupo de sócios -, celebrou no sábado o 35.º aniversário e festejou em pleno Estádio da Luz, com a presença de Fernando Tavares, vice-presidente do clube, e ainda Jardel e Svilar. Nestas imagens apenas são visíveis os festejos no recinto, sem que se vislumbrem os jogadores ou o dirigente.