Vídeo-árbitro 'denuncia' estalo de David Villa

David Villa, jogador espanhol do New York City, agrediu um jogador adversário com um estalo e viu a cartolina amarela, em jogo a contar para a pré-época, frente ao Houston Dynamo. O pior foi quando o juíz da partida recorreu ao vídeo-árbitro e se deu conta da seriedade da agressão. Desta feita, o internacional espanhol acabou por ver o cartão vermelho, deixando o relvado de forma contrariada.