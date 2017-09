69

Vídeo-árbitro dita penálti no Chaves-Moreirense

O encontro entre o Chaves e o Moreirense fica marcado pela intervenção do vídeo-árbitro mesmo a fechar a primeira parte. João Pinheiro acabou por assinalar penálti depois de rever as imagens do lance em que Aberhoune corta com o braço direito um cruzamento de Davidson do flanco esquerdo do ataque flaviense. Depois, aos 45'+3, Pedro Tiba converteu o penálti e deu vantagem aos transmontanos.