Vídeo hilariante arrasa Dybala por causa de palavras sobre Messi

Um adepto argentino de Rosário gravou uma mensagem de voz hilariante que se tornou viral nos últimos dias, pois arrasa Paolo Dybala pelas declarações em que este dizia que era difícil jogar com Messi. A mensagem foi gravada antes do jogo decisivo com o Equador, resolvido com um hat trick do craque do Barcelona, mas só agora ganhou dimensão global. Nela, Dybala é apelidado de 'salame', um insulto dos argentinos que se pode traduzir como 'estúpido'.