Real Madrid 'afundou' em Girona com este golo polémico

O Real Madrid sofreu a primeira derrota fora de portas esta época, no reduto do Girona (2-1), com muita polémica à mistura. No golo que deu a vitória à equipa da casa, os merengues ficaram a pedir fora-de-jogo mas o árbitro acabou mesmo por validar o tento de Portu. Com este resultado, o Barcelona aumentou a vantagem relativamente à equipa de Zidane para 8 pontos.