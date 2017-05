0

Vieira admite que "um ou outro jogador" possa ter de sair

Luís Filipe Vieira reforça a ambição do Benfica em conquistar mais títulos, a começar pela Taça de Portugal no próximo domingo. O projeto é vencer mais troféus e com Rui Vitória ao comando, embora admitindo que possam sair "um ou outro jogador" no final da época.