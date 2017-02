35

Villas-Boas anda de olho num "falso" número 9

André Villas-Boas, atualmente a treinar o Shangai SIPG, partilhou no Instagram um vídeo do seu filho mais novo, Frederico, a mostrar as habilidades para a bola. "Alguém à procura de um 'falso' número 9?", escreveu na legenda das imagens divulgadas naquela rede social