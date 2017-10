Vinte minutos depois do apito final... parecia que o Benfica tinha ganho

O Benfica saiu de Old Trafford com uma derrota e com a sua missão na Liga dos Campeões muito complicada, mas durante todo o encontro os fãs das águias não se cansaram de apoiar os seus jogadores. Nas redes sociais até os ingleses se mostraram incrédulos com tamanho apoio, que se fez sentir até 20 minutos depois do apito final da partida...