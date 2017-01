0

Vítor Baía e Maradona num jogo muito... peculiar

Maradona, Vítor Baía, Abidal, Trezeguet, Van Basten, Toldo, Yorke, Puyol, Salgado, Batistuta e Desailly foram apenas alguns dos antigos jogadores que participaram esta manhã num jogo organizado pela FIFA em Zurique, antes da cerimónia do prémio The Best. Só que, antes do apito inicial, já Van Basten dava conta de quem ia ganhar a partida...