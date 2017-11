Vítor Catão deixa aviso: «Se eu fosse mais longe, rebentavam muitas bombas»

Vítor Capão, um dos quatro homens que estavam junto ao camarote dos dirigentes do Benfica no jogo em Vila das Aves e que foi apelidado de "capanga" por Luís Filipe Vieira, esteve no domingo à noite em direto no programa 'Golos', da CM TV, e garantiu que não fez nenhuma ameaça. Além disso, deixou no ar que tinha trunfos na manga.