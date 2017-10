0

Walter (lembra-se dele?) continua a fazer das suas

A forma física ainda não é a ideal, mas o avançado brasileiro Walter, do Atlético Paranaense, continua a mostrar aquilo que vale no Brasileirão. Esta madrugada, por exemplo, não conseguiu impedir a derrota diante do Vasco da Gama, mas brilhou com este pormenor individual.