Wayne Rooney salvou dois comentadores de levarem uma bolada

Wayne Rooney vestiu a capa de super-herói antes do Manchester United-Liverpool, ao salvar os dois comentadores Danny Higginbotham e Graeme Le Saux de levarem com uma bolada durante o aquecimento. O avançado inglês saltou mais alto e evitou que os dois antigos jogadores fossem atingidos... No fim, deu uma palmadinha no ombro de Le Saux e continuou a treinar como se nada fosse.