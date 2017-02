1

Wayne Shaw: Da sandes no banco... à ida ao bar ao intervalo

Wayne Shaw é por estas horas um dos homens do momento em Inglaterra. Para lá da sua forma física, digamos, peculiar para, um jogador de futebol, o guarda-redes do Sutton United foi figura ante o Arsenal... mesmo tendo sido suplente. É que, antes de ter devorado uma 'sandocha' no banco de suplentes, o guardião, de 45 anos, aproveitou o intervalo para... ir ao bar, confraternizar com os adeptos! (Fotos: Reuters)