Wenger provoca 'batalha' de aviões nos céus de West Bromwich

O Arsenal defrontou o WBA neste sábado e o estádio do clube da cidade de West Bromwich, vizinha de Birmingham, foi paco de uma situação insólita. Melhor dizendo, os céus de Hawthorns, que serviram para os adeptos dos gunners se expressarem contra e a favor da continuidade do treinador Arsène Wenger no cargo. Primeiro passou um avião puxando uma tarja com a frase "No contract, #Wenger out" [Nada de contrato, fora com Wenger]. Depois, quando o Arsenal já conseguira fazer o 1-1, passou a mensagem de apoio, inspirada no lema dos Estados Unidos ["In God We Trust"]: "In Arsene We Trust #Respect" [Em Arsène confiamos. Respeito']. O contrato do treinador francês termina no final da temporada.