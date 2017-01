0

0



Westbrook 'rasga' defesa dos Warriors e 'afunda' na cara de Varejão e Durant

Os Oklahoma City Thunder deslocaram-se ao reduto do Golden State Warriors e perderam por esclarecedor 121-100, mas não foi por falta de empenho de Russell Westbrook, que somou mais um triplo-duplo ao registar 27 pontos, 15 ressaltos e 13 assistências. Neste lance fica bem patente como o base de apenas 1 metro e 91 tratou de mostrar ao adversário que ia vender cara a derrota: com 4m53 para jogar no terceiro período, Westbrook entrou pela defesa dentro, e afundou na cara de Anderson Varejão e do antigo companheiro de equipa Kevin Durant, reduzindo a desvantagem no marcador para 74-79.