Witsel escapou à expulsão e depois... fez isto!

Num jogo (diante do Shanghai Shenhua) em que provocou uma expulsão e escapou ele mesmo ao vermelho, o belga Axel Witsel acabou por ser o salvador do Tianjin Quanjian, com um grande golo aos 85 minutos. Tudo num lance em que conseguiu levar a melhor perante a defeituosa marcação de Fredy Guarín.