139

0



Yamaha mostra nova arma de Rossi e Viñales para o MotoGP

A equipa de fábrica da Yamaha apresentou esta quinta-feira a M1, a sua moto para 2017 no MotoGP, para a qual conta com Valentino Rossi e com Maverick Viñales, o sucessor de Jorge Lorenzo (Ducati). A marca japonesa foi a primeria a apresentar a 'arma' para a próxima temporada que arranca a 26 fde março. O evento teve lugar em Madrid, na sede da Movistar, empresa espanhola que continua como patrocinador principal.