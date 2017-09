107

Zé Maria continua a impressionar nas camadas jovens do Palermo

Zé Maria, jovem extremo algarvio que trocou o Portimonense pelos italianos do Palermo, continua a dar nas vistas pelas camadas jovens do clube italiano e ontem apontou um grande golo no triunfo por 2-0, frente ao Ternana, em jogo a contar para mais uma jornada da Série B do Campeonato Italiano de Primavera.