Zidane há um ano não tinha tanta vontade de rir. Saiba a razão

Faz esta quarta-feira um ano que o treinador espanhol Rafael Benítez não resistiu à pressão dos maus resultados e foi demitido do Real Madrid, com o clube a entregar no mesmo dia a equipa principal a Zinedine Zidane. Ontem, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sevilha para a Taça do Rei, o técnico francês recordou como viveu esse dia.