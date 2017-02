0

Zidane mostra como se faz a James e... Ronaldo

Toda a gente se recorda do jogador que Zidane foi e, hoje em dia, à frente do Real Madrid, o agora treinador gosta de fazer o gosto ao pé. Foi o que sucedeu este sábado, em mais um treino de preparação para o jogo com o Villarreal (domingo, 19H45) de tal forma que James Rodríguez até 'alertou' Ronaldo para o que estava a acontecer...