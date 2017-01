266

Zidane não fica admirado se prémio de melhor treinador for para outro

Questionado sobre o prémio de melhor treinador, Zidane diz que não fica admirado se o vencedor for para outro. Os outros dois concorrentes ao prémio da FIFA são Fernando Santos (vencedor do Euro'2016 com a Seleção Nacional) e Claudio Ranieri (treinador campeão inglês com o Leicester).