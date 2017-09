0

0



Zidane não se poupou na conversa com Ronaldo e companhia

O Real Madrid defronta esta terça-feira, na Alemanha, o Borussia Dortmund na 2.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões. Zidane passou uma mensagem forte aos seus jogadores no último treino antes do jogo, palavras captadas pelas câmaras da estação Cuatro