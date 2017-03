0

Zidane não vê nenhum caso na substituição de Ronaldo

Cristiano Ronaldo, que fez as assistências para os dois golos do Real Madrid, que este sábado venceu fora o Athletic Bilbao por 2-1, foi substituído aos 79 minutos, dando lugar a Isco. Questionado sobre o assunto na conferência de imprensa, Zidane respondeu que o internacional português ficou satisfeito com o triunfo merengue.