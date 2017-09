366

Zidane sabe o que se passou no PSG, mas no Real Madrid a história é outra...

A 'confusão' entre Neymar e Cavani no jogo do PSG da passada jornada é assunto incontornável no futebol europeu esta semana, daí que até Zidane tenha sido confrontado com o tema na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Betis. O treinador do Real Madrid reconheceu que tem a equipa "preparada" e que todos sabem quem marca os cantos e os penáltis...