Zivkovic deixou adversário de olhos trocados e deliciou a Luz

Aos 71' do Benfica-Leixões, o bis de Mitroglou. Zivkovic trocou as voltas por completo ao defensor direto e cruzou para o lado oposto. Assis não conseguiu agarrar a bola e deixou a bola à mercê do grego.