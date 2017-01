0

0



Zouma 'apanhado' por David Luiz num ataque... de riso

David Luiz partilhou nas redes sociais um vídeo no qual surgem os colegas Kurt Zouma e N’Golo Kante num momento de boa disposição no balneário do Chelsea. Contudo, aquilo que chama a atenção é o ataque de riso incrível de Zouma.