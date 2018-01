Bancada do Estádio António Coimbra da Mota passada a pente fino

A bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota foi esta manhã alvo de uma vistoria por parte dos elementos da Liga, Proteção Civil, engenheiros do LNEC e representantes de Estoril e FC Porto que participaram esta terça-feira na reunião de emergência convocada pela Liga após o adiamento do encontro de ontem à noite. No relvado, a equipa orientada por Ivo Vieira treinava... [Fotos: Pedro Catarino]