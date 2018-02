Chitas inspiraram novas botas de Ronaldo e o resultado... é este

Durante 20 anos a Nike desenhou botas Mercurial para os jogadores mais rápidos incorporando as mais revolucionárias inovações. As Mercurial 360 baseiam-se nessa tradição, com uma criação inspirada na agilidade das chitas concentrando-se na tração para conseguir velocidade. "A minha primeira reação quando vi as novas Mercurial foi… as melhores botas de sempre! O ajuste é perfeito desde o primeiro momento. O material, o design, a nova tecnologia, é incrível", explica. Ajustam-se perfeitamente, a inovação 360 é perfeita! São confortáveis e muito atrativas… têm tudo", refere Cristiano Ronaldo sobre as suas novas botas. As Mercurial Superfly 360 e as Mercurial Vapor 360 vão entrar em campo já este fim de semana